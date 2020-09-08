 وطنا نيوز -خمس حالات إصابة بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة
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خمس حالات إصابة بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة
التاريخ : 05-09-2020 11:06:13 المشاهدات: 2064

وطنا اليوم - قال مدير مستشفى الامير حمزة، الدكتور عبدالرزاق الخشمان، إن عدد الحالات الحرجة ارتفع الى 5 حالات، وجميعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واضاف الخشمان ان من بين الحالات الحرجة مرضى تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والاربعين عاما، ولا يعانون من أية أمراض مزمنة.

وأكد أن الموجة الثانية لمرض الكورونا أشد عنفا من الأولى، واصفا الأوضاع بأنها سيئة للغاية


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