كبرى الشركات المصنعه للقاح كورونا تطلق تعهدا هاما

وطنا اليوم - رصد : رصدت وطنا اليوم تقريراً في صحیفة وول ستریت جورنال مفاده أن عددا من الشركات المطورة للقاحات كوفید-91، ومنها فایزر وجونسون اند جونسون ومودرنا، تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.

وأضاف تقریر الصحیفة نقلا عن شخصین مطلعین على الأمر أن التعهد قد یصدر قریبا ربما هذا الأسبوع.

یأتي هذا وسط قلق متزاید من أن تؤثر ضغوط سیاسیة قبل الانتخابات الأميركیة في الثالث من نوفمبر على سلامة وفعالیة أي لقاح محتمل لهذا المرض الذي یصیب الجهاز التنفسي.

وقالت السكرتیرة الصحفیة بالبیت الأبیض كیلي ماكیناني یوم الخمیس، إنه رغم الأهمیة الكبرى التي یولیها الرئیس دونالد ترامب لهذه المسألة، فإنه لا یوجد ضغط سیاسي على الجهة المعنیة بالتنظیم الصحي بالولایات المتحدة للموافقة سریعا على لقاح ما.

وشركات أسترازینیكا وفایزر ومودرنا من بین الشركات التي تتصدر سباق تطویر لقاحات للوقایة من مرض كوفید-19 أو الحد من شدته، إذ إن لقاحاتها في المراحل الأخیرة من التجارب السریریة.