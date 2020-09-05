وطنا اليوم تنشر رسالة رابطة “علماء الأردن” التي وجهت لـ”الرزاز

وطنا اليوم - وجهت رابطة علماء الأردن إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز رسالة مفتوحة بشأن تعليق صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي بسبب الحظر الشامل في محافظتي عمان والزرقاء.

وطالبت الرابطة في رسالتها التي وصلت إلى موقع وطنا اليوم مساء الجمعة الحكومة باستثناء صلاة الجمعة من الحظر الشامل لمدة ساعة والسماح بفتح المساجد ووصول المصلين سيراً على الأقدام للمساجد القريبة من منازلهم، وجاء في الرسالة التي نشرت على موقع الرابطة اضغط هنا

“تتابع رابطة علماء الأردن باعتزاز إجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها ، إذ بات هذا الوباء كابوساً يهدد جميع دول العالم دون استثناء، فحصد الأرواح وعطل عجلة الحياة ، وإننا لنفخر بأن بلدنا الأردن كان ولله الحمد أقل البلاد تأثرا به ، وذلك لما قامت به حكومتنا من إجراءات وقائية في مواجهته فلها ولكل المؤسسات التي تعاونت معها الشكر ، وذلك حفاظاً على الإنسان وحياته مصداقا لقوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.

وأضافت الرابطة: “يُشهد للحكومة ماقامت به من إجراءات صارمة وحكيمة كانت مثلاً يُحتذى بها ، ولا ننسى شعبنا الأردني الواعي الذي قام بتطبيق جميع التوصيات الوقائية بوجه عام ، وكان عند حسن ظن الحكومة به.

ولا بد من التنويه بدور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي هيّأت مشكورةً كل السبل لأداء الشعائر ضمن شروط السلامة، فقامت جميع المساجد بتطبيق كل التعليمات الحكومية (من تعقيم لبيوت الله، والإلتزام بالتباعد الآمن، ولبس الكمامة، واستخدام المصلين للمعقم، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة) فكانت المساجد مثلاً يُحتذى به في الإلتزام والنظام واتباع التعليمات الحكومية”.

وتابعت الرابطة: “نثمنهذه الجهود الجبارة فإنها تدعو دولتكم للنظر في تعليق صلاة الجمعة التي تعدّ شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ، يقول تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ” (9)سورة الجمعة، وتعدّ هذه الصلاةمن أهم الصلوات لما فيها من الأجر والثواب ، وتوجيه أفراد المجتمع توجيها سليما من خلال خطبتها التذكيرية الوعظية التي يمكن استثمارها في محاربة هذا الوباء والوقاية منه .

وأضافت: “رابطة علماء الأردن إذ تمثل قطاعاً كبيراً من علماء الشريعة وهم في واجهة المصلّين في هذا البلد الطيّب أهله ويتلقّون مطالبات الجمّ الغفير منهم؛ لذا ندعو دولتكم بأن تُستثنى صلاة الجمعة من الحظر والسماح بأداء الصلاة وتُفتح المساجد ويتوجّه إليها المصلّون سيراً على الأقدام خلال ساعة واحدة ، وفق الشروط الموضحة سابقا من لجنة الأوبئة ومن ثم إتمام الحظر لآخر يوم الجمعة المبارك”.