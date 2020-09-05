السفير الامريكي الجديد.. سيحضر إلى عمان الاسبوع المقبل

وطنا اليوم - بدأ طاقم دبلوماسي مُعاون في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأردنية عمّان بإعداد سلسلة تقارير تقييم لوضعها بين يديّ السفير الجديد المُعيّن بصلاحيّات واسعة في عمّان والذي تأخّر للمرّة الثانية في غُضون شهرين عن موعدٍ مُحدّدٍ لاستلام مهام عمله في الأردن.

وكان يُفترض أن يحضر لعمّان الأسبوع الماضي السفير الجديد هنري ووستر ولأوّل مرّة بعد تسميته سفيرا مفوّضا وبصلاحيّات موسّعة مُنذ أكثر من أربعة أعوام.

لكن ووستر لم يحضر بسبب ظروف عائليّة.

ويُعتقد بأن الموعد الجديد لحُضور ووستر هو 13 من الشهر الجاري.

وكان ووستر قد أثار ضجّةً واسعةً عندما تحدّث في الكونجرس وخلال جلسة اعتماده عن خارطة خاصة لدعم “الأردن الجديد” باعتباره من الدول الحليفة والصديقة