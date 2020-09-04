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العقبة تُسجّل ثاني أعلى درجة حرارة عظمى في الكرة الأرضية الجمعة 4/9/2020
وطنا اليوم - بعد اكتمال تسجيل درجات الحرارة العظمى لليوم الجمعة 4/9/2020 (بحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول) فقد احتلت مدينة العقبة ثاني أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأضية لهذا اليوم، والتي سجلت درجة جرارة عظمى بواقع 48.2 درجة مئوية مُتجاوزة بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية.
و تالياً ترتيب درجات الحرارة العظمى التي سُجلت عالمياً اليوم
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