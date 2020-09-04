الرئيسية | محليات عزل مبنى بحي النزهة ومنزل بالظليل وسحب 90 عينة لمخالطين

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ الزرقاء حجازي عساف، إن الأجهزة الأمنية قامت الجمعة بعزل مبنى من ثلاثة طوابق وأربع شقق في حي النزهة بالزرقاء بسبب اصابة أم وشقيقها وولديها بفيروس كورونا المستجد.

واضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الأجهزة الأمنية قامت على الفور بعزل المبنى، في حين قامت فرق التقصي الوبائي بسحب أكثر من 60 عينة لمخالطين ومجاورين، ومازالت تواصل سحب العينات من أجل اخضاعها لفحص الكورونا .

واشار الى ان الأجهزة الأمنية قامت بعزل منزل مكون من شقة واحدة بمنطقة الظليل لممرضة تعمل بقسم النسائية والتوليد الذي تم إغلاقه سابقاً بمستشفى الزرقاء الحكومي، مثلما توجهت فرق التقصي الوبائي إلى منطقة الظليل وقامت بسحب أكثر من 30 عينة من المخالطين والمجاورين ، وما زالت تواصل سحب العينات لإخضاعها لفحص الكورونا .

وبخصوص الإصابات الثلاث الأخرى التي جاءت في إيجاز وزارة الصحة، قال عساف إن الإصابات هي في لواء الرصيفة وهي لمخالطين لإصابات سابقة ومبانيهم معزولة سابقاً .

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