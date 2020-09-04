الرئيسية | محليات خطة بديلة لعزل مصابي كورونا بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد الدكتور فوزي الحموري رئيس جميعية المستفيات الخاصة، أنه تم وضع كافة الامكانيات في القطاع الطبي الخاص تحت يد وزارة الصحة للتعامل مع جائحة كورونا، كاشفا عن خطة بديلة لعزل مصابي كورونا في الأردن بـ "منازلهم".

وقال الحموري "عضو لجنة الأوبئة" مساء الجمعة، إن المستشفيات الخاصة تتجه الى تخصيص أقسام لاستقبال مرضى الكورونا خلال الفترة القادمة، خاصة مع اعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي.

وأشار الى أن هنالك خطة الى اللجوء الى العزل المنزلي في حال زادت الاصابات اليومية بكورونا عن 250 حالة محلية بدلا من العزل المؤسسي في المستشفيات ومنطقة العزل بالبحر الميت.

وبين أن العديد من دول العالم تقتصر ادخال مرضى الكورونا للأشخاص الذين حالتهم حرجة فقد، اما بقية المصابين فسيتم حجرهم منزليا.

ولفت إلى أنه تم تدريب الكوادر الطبية العاملة في القطاع الطبي الخاص، على بروتوكلات التعامل مع مصابي كورونا.

وأكد ان عدم انتشار اصابات كورونا في القطاع الخاص، هو انجاز لهذا القطاع، ويدل على مدى الالتزام الكبير من الكوادر الطبية باجراءات الصحة والسلامة العامة.

وحول منصة "سلامتك" لعلاج العرب في المستشفيات الاردنية الخاصة، أكد على أهمية هذه المنصة في السياحة العلاجية بعد توقفها لعدة أشهر، مشدداً على المنصة مستمرة رغم اعادة حركة الطيران المنتظم المقررة في 8 أيلول الجاري.

وتابع الحموري أن ايرادات المستشفيات الخاصة انخفضت بشكل كبير خلال جائحة كورونا جراء العديد من الأسباب، من بينها انخفاض أعداد مراجعي المستشفيات.

ولفت الى أن عدد من المستشفيات المتعثرة، لجأت الى برامج الضمان الاجتماعي من أجل تغطية رواتب الكوادر العاملة لديها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر