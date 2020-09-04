الرئيسية | محليات جابر يعلق على تحذير أمريكي بشأن عدم السفر للأردن

وطنا اليوم-عمان:علق وزير الصحة الدكتور سعد جابر، على تحذير مركز الاوبئة الامريكي من السفر الى الأردن.

جابر قال في تصريحات صحفية، الجمعة، إن التحذير الذي اطلقه مركز السيطرة على الأوبئة الأمريكي للرعايا الأمريكيين بعدم السفر الى دول موبوءة ليس مقتصرا على الاردن فقط وانما شمل غالبية دول العالم،من بينها دول المنطقة.

وأشار وزير الصحة الى أن الوكالة الامريكية اكدت في اتصال لها ان التحذير هو إجراء اعتيادي للمواطنين الأمريكيين بنصيحتهم عدم السفر الى الدول الموبوءة الا للضرورة و شمل كل دول العالم باستثناء 8 دول استقر فيها الوضع الوبائي.

واوضح الدكتور جابر، إنه في الوقت الذي شمل فيه التحذير أراضي المملكة، إلا أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أشادت بالاجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء، كما أشادت بإجراءات المعالجة والتقصي بعد ثبوث الإصابة.

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