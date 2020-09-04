عجلون : اندلاع 4 حرائق مفتعلة تأتي على مئات الدونمات الحرجية

وطنا اليوم - تواصل كوادر وآليات الدفاع المدني والزراعة التعامل مع عديد من الحرائق التي اندلعت في محافظة عجلون منذ يوم أمس بفعل فاعل وضربت مئات الدونمات الحرجية والمملوكة .

فقد إندلعت مساء أمس الخميس واليوم 4 حرائق في مناطق مختلفة من المحافظة بحسب مدير زراعة عجلون المهندس رائد الشرمان إن كوادر مديرية دفاع مدني عجلون والزراعة وكافة الجهات المعنية ومرتبات اسناد من محافظات اخرى وبإشراف مباشر من محافظة عجلون سلمان النجادا تعمل منذ مساء أمس الخميس على التعامل مع الحرائق ومنع إنتشارها الى مناطق أخرى

وأضاف الشرمان أن الحريق الأكبر وقع في منطقة باعون اليوم حيث أتى الحريق على حوالي 400 دونم حرجي ومملوك ، مؤكدا أن كوادر الدفاع المدني والزراعة ما زالت تتعامل مع الحريق .

وأكد الشرمان أن الحريق الذي إندلع مساء يوم أمس في المنطقة القريبة من المجمع الرياضي في عجلون أتى على حوالي 50 شجرة حرجية وعلى مساحة أرض تقدر ب 10 دونمات ، لافتا الى أن حريقا أخر إندلع في منطقة عين جنا على مساحة أرض تقدر بحوالي 12 دونم مملوكة للمواطنين ، إضافة الى حريق رابع إندلع بالقرب من مستشفى الاميرة هيا العسكرى وأتى على مساحة أرض تقدر بحوالي 4 دونمات مملوكة للمواطنين ، لافتا الى أنه تم التعامل مع هاذين الحريقين بسرعة كبيرة .

وقال أن كافة الجهات المعنية بذلت وما زالت تبذل جهودا إستثنائية للتعامل مع جميع هذه الحرائق ، لافتا الى أنه تم الإستعانة بطائرات للتعامل مع حريق منطقة باعون بسبب وعورة المنطقة .

وناشد جميع المواطنين في محافظة عجلون وزوار المحافظة بضرورة الحفاظ على الثروة الحرجية ، وخاصة في ظل أجواء الطقس التي تشهد في هذه الأيام إرتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة ما يسهم بزيادة إشتعال الحرائق وتوسعها بسرعة أكبر بكثير من الأيام العادية