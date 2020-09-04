فيديو/ لماذا اعتذر وزير النقل عن حضور برنامج صوت المملكة؟

وطنا اليوم- نضال ابوزيد: التقطت وطنا اليوم اعتذار وزير النقل خالد سيف عن حضور برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب في اللحظات الأخيرة، فيما يبدو أن معاليه لايدرك ان دبلوماسية الحوار مع الشاشات تستوجب ان يتحمل مسؤولية قراراته ويناقش الإعلام حول ما يجري في اروقة وزارته وان يوضح بعض القضايا الجدليه التي تركتها القرارات التي اعلنها يوم امس.

قد يكون معاليه قد تعرض لطارئ ونقول له (ألف لابأس معاليك) لكن يبدو أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتذر عنها خالد سيف من الظهور على الإعلام وتوضيح بعض القرارات التي تهم الشارع وقطاع النقل، فيما السؤال الابرز الذي يترقب الشارع اجابه عليه من صاحب الاختصاص وزير النقل وتضاف إلى أسئلة الزميل عامر الرجوب، لماذا فوض وزير النقل اغلب صلاحيته في ملفات النقل حتى بات ملف الباص السريع وملف المعابر وانسياب حركة النقل وملف الالاف شركات النقل والشحن خارج صلاحيات وزارة النقل فيما تم هيكلة بعض دوائر وهيئات وزارة النقل؟ والقطاع بحاجة لتوضيحات من صاحب الاختصاص وزير النقل، علما معاليك حتى وان فوضت صلاحياتك او غبت عن الشاشات فقط نذكر معاليك بأن ابسط مبادئ الإدارة الاستراتيجية في المستويات العليا تقول " ان السلطة تفوض والمسؤولية لاتفوض" .