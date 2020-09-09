الرئيسية | محليات الشاكر يصدم الاردنيين : لا مؤشرات على إنخفاض درجات الحرارة

وطنا اليوم-عمان:أكد المتنبئ الجوي محمد الشاكر "المدير التنفيذي لطقس العرب"، أن درجات الحرارة سجلت مستويات قياسية في الأردن الجمعة.

وقال الشاكر ، إن الموجة الحارة مستمرة حتى مساء الأربعاء المقبل، ولا مؤشرات قريبة على انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.

وبين أن هنالك شدة متفاوتة في درجات الحرارة من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى.

وأوضح الشاكر، أن هذه الموجة طويلة جدا من حيث الشدة، لكن بعد مساء يوم الأربعاء يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة.

وأشار الى أن مدينة العقبة سجلت انخفاض تدريجي للحرارة بعد عصر الجمعة، نتيجة لاختلاف اتجاه الرياح، وهو ما يؤدي الى ارتفاع نسب الرطوبة والشعور بالحرارة بشكل أكبر.

ولفت الى أن درجات الحرارة التي شهدتها المملكة الخميس والجمعة، ستستمر خلال اليومين المقبلين.

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