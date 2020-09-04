 وطنا نيوز -خلال موجة الحر .. الدفاع المدني يحذر مجدداَ
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خلال موجة الحر .. الدفاع المدني يحذر مجدداَ
التاريخ : 04-09-2020 03:40:46 المشاهدات: 1406

وطنا اليوم-عمان:تدعو مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري :
١-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري .
٢-الحرص على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء .
٣-ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة .
٤- عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .
٥-عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء حوائجكم .
٦-ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .
٧-ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .
٨-عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد .
٩-الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي .
١٠-عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .


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