لأول مرة.. العقبة تسجل 47 درجة في أيلول

وطنا اليوم-عمان:سجلت مدينة العقبة تُسجّل الآن (الساعة 2 عصراً) أعلى درجة حرارة على الإطلاق في شهر سبتمبر/أيلول بواقع 47 درجة مئوية.
وسجلت درجات الحرارة مُستويات أربعينية في مختلف مناطق المملكة ضمن تأثر المملكة بالموجة الحارة و الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التابعة لها.
و تالياً هي آخر درجات الحرارة المُسجلة من محطات رصد طقس العرب و إدارة الأرصاد الجوية:
محافظة العاصمة:
- مطار عمان المدني: 42 درجة.
- وسط العاصمة: 41 درجة.
- غرب العاصمة: 38 درجة.
- مرج الحمام: 38 درجة.
- مطار الملكة علياء الدولي: 41 درجة.
- البحر الميت: 40 درجة.
محافظة عجلون:
- مثلث القاعدة: 38 درجة.
محافظة البلقاء:
- السلالم: 38.5 درجة.
- دير علا: 41 درجة.
محافظة مأدبا :
- طريق ماعين: 41 درجة.
- ذيبان: 41 درجة.
محافظة الكرك :
- مدينة الكرك: 38.5 درجة.
محافظة الطفيلة :
- الرشادية: 34.5 درجة.
- العيص: 36 درجة.
محافظة معان :
- مدينة معان/مدرسة معان الثانوية للبنات: 38.2 درجة.
- البترا/الطيبة الجنوبية: 35 درجة.
محافظة العقبة :
- مطار الملك الحسين الدولي: 47 درجة.
محافظة الزرقاء :
- جبل طارق: 42.6 درجة.
- رجم الشوف: 40 درجة مئوية.
محافظة إربد:
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محافظة المفرق:
- الصفاوي: 41 درجة.