الرئيسية | محليات لأول مرة.. العقبة تسجل 47 درجة في أيلول

وطنا اليوم-عمان:سجلت مدينة العقبة تُسجّل الآن (الساعة 2 عصراً) أعلى درجة حرارة على الإطلاق في شهر سبتمبر/أيلول بواقع 47 درجة مئوية.

وسجلت درجات الحرارة مُستويات أربعينية في مختلف مناطق المملكة ضمن تأثر المملكة بالموجة الحارة و الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التابعة لها.

و تالياً هي آخر درجات الحرارة المُسجلة من محطات رصد طقس العرب و إدارة الأرصاد الجوية: محافظة العاصمة:

- مطار عمان المدني: 42 درجة.

- وسط العاصمة: 41 درجة.

- غرب العاصمة: 38 درجة.

- مرج الحمام: 38 درجة.

- مطار الملكة علياء الدولي: 41 درجة.

- البحر الميت: 40 درجة.

محافظة عجلون:

- مثلث القاعدة: 38 درجة.

محافظة البلقاء:

- السلالم: 38.5 درجة.

- دير علا: 41 درجة.

محافظة مأدبا :

- طريق ماعين: 41 درجة.

- ذيبان: 41 درجة.

محافظة الكرك :

- مدينة الكرك: 38.5 درجة.

محافظة الطفيلة :

- الرشادية: 34.5 درجة.

- العيص: 36 درجة.

محافظة معان :

- مدينة معان/مدرسة معان الثانوية للبنات: 38.2 درجة.

- البترا/الطيبة الجنوبية: 35 درجة.

محافظة العقبة :

- مطار الملك الحسين الدولي: 47 درجة.

محافظة الزرقاء :

- جبل طارق: 42.6 درجة.

- رجم الشوف: 40 درجة مئوية.

محافظة إربد:

- القراءات غير مُتوفرة حالياً.

محافظة المفرق:

- الصفاوي: 41 درجة.

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