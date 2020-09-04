 وطنا نيوز -الحاج توفيق: قرار الحظر كان بمثابة صدمة للقطاع التجاري
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الحاج توفيق: قرار الحظر كان بمثابة صدمة للقطاع التجاري
التاريخ : 04-09-2020 02:58:24 المشاهدات: 1708

وطنا اليوم-عمان:اعتبر رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، ان قرار الحكومة بفرض حظر شامل في عمان والزرقاء للجمعة الثانية على التوالي، "غير مبرر".

وقال الحاج توفيق في تصريح الجمعة، إن أكثر القطاعات المتضررة جراء الحظر الشامل، هو قطاع الخدمات، من بينها المطاعم المنتشرة في المحافظتين، وأسواق الهايبر ماركت، مؤكداً أن هذه الفترة ذروة التسوق لدى الأردنيين في نهاية فصل الصيف، خاصة فيما يتعلق قطاع القرطاسية مع بدء العام الدراسي.

وأشار الى أن قرار الحظر الشامل الذي صدر يوم الأربعاء، كان بمثابة صدمة للقطاع التجاري.

وأوضح أن أصحاب المصالح التجارية بحاجة الى سيولة كبيرة من أجل مواجهة الركود الذي مر نتيجة أزمة كورونا .


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