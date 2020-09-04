الرئيسية | محليات انتشار امني واسع في محافظتي عمان والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:استمرارا للجهود الوطنية في الحد من انتشار جائحة كورونا ، مديرية الأمن العام تكثف انتشارها الأمني في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، وسط تعاون والتزام من المواطنين.

كثفت مديرية الامن العام من انتشارها الأمني في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، حيث بذلت كوادرها جهودا كبيرة في المحافظتين ومنذ سريان الحظر لضبط السيطرة الأمنية وانفاذ تطبيق امر الدفاع حفاظا على السلامة العامة .

فيما واصلت كوادر الدفاع المدني تلبية احتياجات المو اطنين لتقديم المساعدة الإنسانية الواردة اليها عبر هاتف الطوارئ الموحد 911.

واظهر المواطنين اليوم التزامًا ملحوظًا بالقرارات الحكومية ومساعدة الجهات المعنية في اداء واجبها .

وأعلن محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب، الجمعة، عن ضبط 622 شخصاً خرقوا حظر التجول الشامل.

وكشف المحافظ عن "عزل 152 عمارة وفندقين حتى صباح الجمعة".

من جهته، أشار مدير شرطة الزرقاء إلى "ضبط 37 شخصاً خالفوا حظر التجول الشامل".

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