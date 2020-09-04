الرئيسية | محليات لجنة الاوبئة : الأردن الآن على مفترق طرق

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات، أن في حال ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بشكل متزايد خلال اربعة او خمسة ايام قد نصل الى المرحلة الرابعة.

وقال عبيدات خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميلان حازم رحاحلة ورندا كرادشة، إن الأردن على مفترق طرق حيث لم يتعد المرحلة الثالثة بسرعة انتشار المرض، موضحا أن المرحلة الرابعة هي الانتشار المجتمعي للوباء.

وأضاف أن الأردن حاليا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة البؤر، وفي هذه المرحلة نشهد ارتفاعا في عدد اصابات كورونا عن الحد الذي اعتدنا عليه قبل نحو اسبوعين، موضحا ان هذه البؤر مسيطر عليها حيث نعرف المخالطين ونتتبعهم ونفحصهم، لكن اذا ازدادت البؤر وتضاعفت الحالات لايام متتابعة نكون قد دخلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي.

وأكد عبيدات حتى في حال الوصول الى المرحلة الرابعة في الأردن سيبقى العمل مستمرا وصولا الى خفض عدد الاصابات واعادتها الى التناقص لحد تستطيع مؤسساتنا الصحية التعامل معه بما لا يشكل تحد لها.

وبين أن في حال تناقص الاعداد عما هو عليه الان خلال الايام القادمة نكون قد سيطرنا على الوباء، وعدنا الى ما كنا عليه سابقا.

اما الحالة الثالثة بحسب عبيدات فهي بقاء الوضع على ما هو عليه الان، مشيرا الى أن في هذه الحالة يبقى لدينا الامل بالسيطرة على الوباء مع وجود نوع من القلق.

واشار عبيدات الى أن استراتيجية العمل حاليا تختلف وفي كافة الدول عنها في بداية الوباء، وذلك لان في البداية كان لا يعلم احد شيء عن هذا الوباء.

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