الرئيسية | محليات وزير التربية : التقارير الصحفية عن الإلتزام شيء يثلج الصدر

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أنه لا تعليق ابدا لدوام الطلبة في المدارس، مشيرا الى أن الوزارة تتعامل مع حالة كل مدرسة على حدة.

وقال النعيمي خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميلان حازم رحاحلة ورندا كرادشة، إن العودة الى المدارس لم تكن طبيعية كالسابق بل رافقتها اجراءات وشروط بدأت مبكرا لحماية صحة وسلامة الطالب والمعلم.

وأضاف أن بشارة العودة الى المدارس لم تكن مفاجئة بل التخطيط المسبق مكن من وضع جملة من الاجراءات والبروتوكولات وسط ترقب في ظل زيادة عدد اصابات كورونا، لتشرق المدارس بطلابها ومعلميها.

وأوضح أن عمل كبير سبق العودة الى المدارس بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، بعد دراسة تجارب دول اخرى وتطوير البروتكول الصحي، ثم تدريب المعلمين على تطبيقه.

وبين أن ما شاهده من التزام عبر التقارير الصحفية والاعلامية، شيء يثلج الصدر، مؤكدا على وجود بعض المخالفات التي رصدتها وزارة التربية والتعليم، مشددا على استمرار تواجد مدراء التربية والمسؤولين في المدارس للحفاظ على الالتزام.

واشار النعيمي إلى أن صورة واحدة من صور عدم الالتزام داخل المدارس التي وردت الى الوزارة، بقيت دون معرفة موقعها، مشيرا الى أن البحث عنها حاليا ليس مهما، بل المهم هو تصويب الخطأ والالتزام مجددا.

وعن اصابة معلمين بفيروس كورونا، قال النعيمي، إنه تم اجراء اللازم وتحول المدرستين الى التعليم عن بعد فورا، مشيرا الى أن البروتكولات الصحية والاجراءات تخضع دوما للتحديث والتغيير.

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