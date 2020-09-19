الرئيسية | محليات تحذيــرات من حالات عدم استقرار جوي ستكون أكثر عنفاَ

وطنا اليوم-عمان:قال مدير إدارة الارصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب إن التنبؤات لشهر ايلول الحالي تشير الى أن درجات الحرارة ستكون اعلى من المعدل المعتاد في كل عام.

وأضاف آل خطاب خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك عبر التلفزيون الأردني، إن معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر ايلول 31.5 في بدايته و30 درجة مئوية في نهايته، أي في الاصل ان تنخفض درجات الحرارة عن شهر آب.

وبين أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في عمان اليوم الجمعة 44 درجة مئوية، فيما قد تسجل اعلى درجة حرارة بالمملكة عند 47 مئوية، مشيرا الى أن درجات الحرارة تقاس في الظل.

وعن التغير المناخي قال آل خطاب إن الاعتدال الخريفي يبدأ في 22 ىيلول حيث ينتهي فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي ويبدأ فصل الخريف، وهو بحسب المعتاد تتراجع فيه الموجات الحارة ويبدأ فيه اندفاع انظمة منخفض البحر الاحمر ومرتفع البحر المتوسط، وكلاهما يخفضان الحرارة.

وبين أن بعد هذا الاعتدال قد يبدأ ظهور حالات عدم استقرار جوي، وهطول أمطار وتنخفض الحرارة بشكل أكبر.

وأوضح أن العالم بأسره يتحدث عن تغيرات مناخية، وفي الموسم الماضي شهدنا هطولات مطرية لم تحدث منذ أكثر من 25 عاما.

وقال، "إذا ربطنا درجات الحرارة لسطح الأرض، يمكننا اعتبار أن هذا الارتفاع في درجات حرارة سطح الأرض سيزيد من حالات عدم الاستقرار الجوي لتصبح أكثر عنفا".

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