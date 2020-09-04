الرئيسية | محليات أبو غزالة: نحن على موعد مع 5 موجات كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، إن العالم سيعيش مع وباء كورونا عدة سنوات.

وأضاف أبو غزالة أن فيروس كورونا مازال في بدايته والحديث عن جولة أولى أو ثانية غير دقيق فنحن على موعد مع 4 و5 موجات وسنعيش مع هذا الوباء لفترة غير محدودة وذلك خلال مداخلة على قناة صدى البلد المصرية، .

وأوضح أن الحديث عن اللقاحات مجرد فرصة ربح ولا يجب أن ننخدع بقصة اختراح اللقاح ولكنه لن يحل مشكلة العالم.

وأشار إلى أن العديد من الدول ستقوم بإعطاء لقاح كورونا لشعبها قبل نهاية هذا العام، وأن أزمة كورونا لن تنتهي إلا عندما يلقح 7 مليارات شخص على مستوى العالم في نفس الوقت.

وتوقع أبو غزالة حدوث وباء آخر يتعلق بالبيئة يصاحب الكورونا وعندما استمع تصريحات متفاءلة أغضب فكلها إما سياسية أو اقتصادية فهو ينتقل بالهواء.

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