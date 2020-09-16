الرئيسية | محليات 16 محاولة تسجيل متوفين في الانتخابات المقبلة

وطنا اليوم - اظهرت قوائم طلبات الاعتراض الشخصية المرفوضة من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أنه تم رفض 898 شخصا لأنهم ليسوا من أبناء الدائرة الانتخابية التي يرغبون بالانتقال اليها. وتم رفض 48 طلباً لأن مقدم الطلب محجور عليه، فيما رفض 1889 طلباً شكلاً، و605 طلبات رفضت لأن مقدمها ليس ابن بادية. فيما رفض 60 طلباً بسبب أن مقدمها عسكري، و612 طلباً رفضت لعدم وجود تغيير في مكان الاقامة، و45 طلباً رفضت لأن الشخص أقل من السن القانوني. ورفض 16 طلباً لأن مقدميها متوفين، و125 اعتراضاً لعدم وجود خطأ في بيانات الجداول الانتخابية. فيما رفض 12 طلباً بحسب ما اطلعت عمون لتغيير مركز الاقتراع والفرز، و7 طلبات رفضت لورود اسم مقدمها في جداول الناخبين، ورفض طلب شخصين غير أردنيين لادراج اسميهما في جداول الناخبين، وطلب رفض لأن مقدمه ليس شركسي أو شيشاني.

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