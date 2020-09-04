الكتلة الحارة تتعمق الجمعة والحرارة تتجاوز الـ50 درجة

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إن الكتلة الهوائية شديدة الحرارة تتموضّع مباشرة فوق الأردن الجمعة، لذا يحتمل أن تُسجل درجات الحرارة العظمى قيماً قياسية في مناطق مختلفة من المملكة نتيجة الاشتداد غير المسبوق للموجة الحارة.

وفي التفاصيل: تكون درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10-12 درجة مئوية، حيث يستمر الطقس لاهباً و جافاً بوجهٍ عام في أغلبية مناطق المملكة وتكون درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة مئوية في العديد من القرى و المُدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان وتقترب درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت و محافظة العقبة.

وتظهر تدريجياً كميات من السُحب المُتوسطة و العالية، مع إحتمال ضعيف لأن تهطل بعض الزخات المحلية من المطر في نطاق محدود، قد يصحبها الرعد.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً و قد تكون مثُيرة للأتربة و الغبار، تتحول إلى شمالية غربية في شمال وشرق المملكة مع ساعات العصر و المساء و قد تُثير بعض الأتربة والرمال.

مع ساعات الليل، يكون الطقس حاراً بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض السحب و الغيوم المُتوسطة و العالية.

توصيات:

- يُنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس طيلة اليوم.

- يُنصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة و المُرطبات على مدار اليوم.

- يُنصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج.

- الإنتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.

- الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة.