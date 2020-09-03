مصادر: إصابة بكورونا لـ معلم مدرسة في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:سجلت محافظة الزرقاء 13 اصابة الخميس، بفيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر ان احد الاصابات تعود لمعلم يعمل في مدرسة عقبة بن نافع في منطقة ضاحية الأميرة هيا غرب الزرقاء ، وهو سكان حي الزواهرة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 13 إصابة بكورونا اليوم في محافظة الزرقاء.
وأوضح عساف أن 3 اصابات في الزرقاء الجديدة (شارع الكرامة) تم عزل بناية مكونة من 8طوابق و16 شقة.
اضافة الى 8 إصابات في منطقة الزواهرة ، لاشخاص محجورين سابقا ، واصابتين في عوجان محجورين سابقا.
وأكد عساف أن فرق التقصي الوبائي باشرت على الفور بسحب العينات من المخالطين والمجاورين في المناطق التي يقطنها المصابون ، وبلغ عدد العينات التي تم سحبها 40 عينة.