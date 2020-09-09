الرئيسية | محليات انطلاق اولى حلقات برنامج جامعات وورقة عمل للزميل اطراد المجالي

وطنا اليوم-عمان:انطلقت مساء أمس الأربعاء اولى حلقات برنامج جامعات وورقة عمل الذي يبث عبر فضائية (A1TV ) ويقدمه الزميل اطراد المجالي حيث يناقش البرنامج قضايا الجامعات والتعليم العالي في الاردن . واستضاف الزميل المجالي في أولى حلقات برنامجه والتي ناقش فيها الرسوم الجامعية الزائدة وغير المبررة ، رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور أخليف الطراونة والذي بدوره اكد على اهمية وضرورة قيام الحكومة بارجاع صندوق الجامعات بحيث تتجمع فيه ضريبة المبيعات ولا تبقى كما هي عليه الان في الموازنة . وشدد الدكتور الطراونة على ضرورة ان يكون هناك ارادة فعلية من قبل الحكومة لما تريده من التعليم العالي . ويبث البرنامج الذي يتناول قضايا جامعية هامة ومخرجات المؤتمرات كل يوم اربعاء في التاسعة مساء عبر فضائية (A1TV )











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