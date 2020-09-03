تركي واليونان توافقان على البدء بإجراء مباحثات ثنائية

وطنا اليوم - اعلن الامين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن قادة تركيا واليونان وافقوا على إجراء محادثات تقنية لتفادي النزاع العسكري وتقليل مخاطر الحوادث في شرق المتوسط

وقال ستولتنبرج، في بيان، اليوم الخميس "بعد مناقشاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفقا على الدخول في محادثات تقنية في حلف شمال الأطلسي، لإنشاء آليات لتفادي النزاع العسكري وتقليل مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسط".