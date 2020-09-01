الرئيسية | محليات الأردن..انتكاسة وبائية ولكنها ليست مفاجئة

وطنا اليوم-عمان:قال الباحث في إحصائيات انتشار فيروس كورونا، الأستاذ الدكتور معتصم سعيدان، الخميس، إن هنالك مؤشرات قوية، لحدوث تضاعف من الدرجة الرابعة، خلال الأسبوع المقبل، في الأردن.

وأضاف سعيدان، أن التضاعف من الدرجة الرابعة، يعني أن يدخل الأردن، في مرحلة تسجيل إصابات بالفيروس جديدة، وترتفع الإصابات اليومية، إلى نحو 80 - 120 حالة.

وأوضح أنه يُحكم على التضاعف، ما بين 3 - 5 أيام، بحيث إذا استمر الرقم بالثبات، فإن المؤشر جيد، أما إذا هبط، فإن الأمور بدأت تتجه نحو السيطرة، وإذا كان هنالك تذبذب في الأرقام، فإن ذلك يعني، أن هنالك انحسارا أو سيطرة إلى حد ما.

أما إذا بدأت الأرقام في التزايد دون تراجع، مع مرور أكثر من يوم عليها، وحدثت زيادة بعد اليوم الرابع، إضافة إلى حالات جديدة مجهولة المصدر، يعني ذلك حصول مشكلة، وفقا لسعيدان.

واعتبر سعيدان، أن إصابات الخميس، تعطي مؤشرا، إلى أن هنالك عدة بؤر، حتى في ظل عدم وجود زخم بالإصابات في تلك البؤر.

وبحسب الباحث في إحصائيات انتشار فيروس كورونا، فإنه عند مراقبة المنحنى الوبائي لانتشار الفيروس منذ 10 أيام، نجد تضاعفا مع ثبات لكن مع زيادة، دون الرجوع إلى المربع الأول.

ويوضح سعيدان، أنه في حال مرور خمسة أيام دون تراجع في الحالات، وفي اليوم السادس ظهرت زيادة، فإن البلاد، ستشهد خلال الأسبوع القادم، وفقا للمؤشرات، زيادة في الإصابات.

وبشان الحظر في يوم الجمعة، قال سعيدان، إن المواطنين اتجهوا إلى المحافظات قبل الحظر بيوم أو يومين، ما ساهم بانتقال الفيروس إلى عدة محافظات.

وأضاف سعيدان، أن حالات المحافظات، بدأت بالظهور بعد نحو 6 أيام، من حظر الجمعة، أي الأربعاء.

وتوقع سعيدان، أن يبدأ الأردن، وفقا للمؤشرات الحالية، بتسجيل 80 - 120 إصابة، مطلع الأسبوع المقبل، ما يعني أن البلاد تسير في المنحنى الوبائي في ذات النسق الذي تسير فيه دول الجوار التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات.

وبيّن أن الأردن الآن، على أعتاب المرحلة الرابعة في تضاعف الإصابات، مستدركا أن المحافظة على الأرقام الحالية للإصابات، تتطلب الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإجراءات السلامة العامة.

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