الرئيسية | محليات تعليق الدوام في مدرسة في محافظة عجلون احترازيا بعد إصابة معلم بالفيروس

أعلن محافظ عجلون سلمان النجادا تعليق الدوام في مدرسة في محافظة عجلون احترازيا، بعد إصابة معلم يعمل في المدرسة بفيروس كورونا المستجد. وذكر النجاد أن بنايتين عُزلنا في منطقة عنجرا احترازيا. وبين المحافظ أن فرق التقصي باشرت بسحب عينات من المخالطين لإصابتين بالفيروس في المحافظة. وسجلت في محافظة عجلون الخميس إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إحداهما لمعلم يعمل في مدرسة عين البستان الثانوية للبنين وهو من سكان مدينة عنجرة وتعود الإصابة الاخرى بالفيروس لسيدة في عنجره

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