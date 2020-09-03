 وطنا نيوز -تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في عجلون إحداهما لمعلم
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تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في عجلون إحداهما لمعلم
التاريخ : 03-09-2020 07:47:35 المشاهدات: 1243

وطنا اليوم-عمان:سجلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة عجلون اليوم اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بعد ان ظهرت نتائجهما ايجابية .
وقالت مصادر في المديرية، ان احد الاصابتين تعود لمعلم يعمل في مدرسة عين البستان الثانوية للبنين وهو من سكان مدينة عنجرة .
واشارت المصادر انه تم اتخاذ قرارا باغلاق المدرسة بالتنسيق مع لجنة الاوبئة وادارة الازمات لحين جمع العينات من الطلبة والعاملين فيها للتأكد من عدم انتشار فيروس كورونا .
وبينت المصادر ان الاصابة الاخرى بالفيروس لسيدة في عنجره مشيرة انه فرق الاستقصاء الوبائي قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة وسيتم اخذ عينات من مخالطي المصابة للتأكد من عدم انتشار الفيروس .


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