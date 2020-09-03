تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في عجلون إحداهما لمعلم

وطنا اليوم-عمان:سجلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة عجلون اليوم اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بعد ان ظهرت نتائجهما ايجابية .

وقالت مصادر في المديرية، ان احد الاصابتين تعود لمعلم يعمل في مدرسة عين البستان الثانوية للبنين وهو من سكان مدينة عنجرة .

واشارت المصادر انه تم اتخاذ قرارا باغلاق المدرسة بالتنسيق مع لجنة الاوبئة وادارة الازمات لحين جمع العينات من الطلبة والعاملين فيها للتأكد من عدم انتشار فيروس كورونا .