الرئيسية | محليات حظر التجول في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء يبدأ الليلة في تمام الساعة 11 ليلاً

وطنا اليوم - تبدأ ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة هذه الليلة، وتستمرّ لمدّة (24) ساعة، علماً بأنّ التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعّالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين؛ بينما تستمرّ ساعات حظر التجوّل للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي.

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