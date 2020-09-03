الرئيسية | محليات 72 إصابة بفايروس كورونا 69 منها محلية

وطنا اليوم - سُجِّلت اليوم (72) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي: - (69) حالة محليّة توزّعت كما يلي: - (41) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (31) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(10) حالات تحت الاستقصاء. - (13) حالة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين. - (12) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين. - حالتان في محافظة عجلون، تحت الاستقصاء. - حالة في محافظة إربد، مخالطة لمصاب سابق. - (3) حالات خارجيّة، وهي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. - وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2233) حالة. - سُجّلت حالة وفاة ليلة أمس لسبعينية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات (16) حالة. - سُجّلت (38) حالة شفاء هذا اليوم، (32) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(1) في مستشفى الملكة علياء. - تمّ إجراء (11242) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (861330) فحصاً.

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