الرئيسية | محليات مطالب بتخفيض ساعات الحظر في العقبة

وطنا اليوم-عمان:طالبت لجنة السياحة في غرفة تجارة العقبة بدعم وتسهيل البرامج السياحية لمدينة العقبة وإيجاد آلية تحقق الدخل السياحي للمنشآت التي باتت مهددة بالإغلاق.

ودعت خلال لقائها، الخميس، محافظ العقبة محمد الرفايعة لرفع الحظر عن مدينة العقبة وتقليصه وتمديد ساعات العمل لجميع القطاعات لا سيما السياحية للظرف الاستثنائي التي تعيشه المدينة السياحية والمتمثل بارتفاع كبير في درجات الحرارة وعزوف المواطنون والزوار عن التسوق خلال ساعات النهار نتيجة موجات الحر المتتالية.

وقال رئيس اللجنة السياحية خماش ياسين إن جميع القطاعات في مدينة العقبة لا سيما القطاع السياحي يأمل بأن تستجيب الحكومة ومركز إدارة الأزمة لمطلب القطاع التجاري والسياحي في العقبة بتمديد ساعات العمل نظراً لخصوصية المدينة التي يبدأ النشاط فيها بعد مغيب الشمس. وأشار ياسين إلى أن اللجنة طالبت، خلال اللقاء، بضرورة مشاركة القطاع الخاص بالقرارات واستمزاج رأيه لأنه صاحب الخبرة والتجربة خاصة فيما يتعلق بالقطاع التجاري والسياحي.

واكد ياسين وعي وادراك القطاع السياحي والتجاري بإجراءات السلامة العامة والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة ومركز إدارة الأزمات حول التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتعقيم المنشآت باستمرار، مطالباً بتشديد الرقابة الصحية وإجراء الفحوصات العشوائية خاصة على المعابر الحدودية لا سيما نهاية الاسبوع.

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