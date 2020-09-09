الرئيسية | محليات فتح طريق العدسية بالكامل أمام حركة السير

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس فلاح العموش، فتح طريق العدسية-البحر الميت بالاتجاهين أمام حركة السير مساء اليوم الخميس.

وقال العموش، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة نفذت الصيانة للطريق، وفق أفضل المواصفات، وعملت على معالجة الموقع بشكل جذري وتوفير كافة عناصر السلامة العامة.

وكان الطريق شهد انزلاقا كبيرا أواخر شهر نيسان الماضي بطول 400 متر، ما استلزم إغلاق الطريق وتحويل السير من وإلى منطقة الأغوار عبر قرية تركي.

وأوضح الوزير العموش أن العمل في موقع الإنزلاق تضمن إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار ومياه الينابيع المنتشرة بالمنطقة، وإجراء حفريات على أعماق وصلت إلى 35 مترا وردمها بقواطع صخرية ضخمة لتعزيز بنية الطريق وضمان عدم تكرار الإنزلاق مستقبلا.

وأهابت الوزارة بسالكي الطريق اتباع قواعد السلامة العامة والالتزام باللوحات التحذيرية والإرشادية الموضوعة على الطريق.

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