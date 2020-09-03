الرئيسية | محليات مستو: المطارات لم تتوقف عن العمل

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس مفوضية هيئة الطيران هيثم مستو على أن المطارات لم تتوقف عن العمل منذ اليوم الأول إلا أنه حصل تغيير عبلا شروط الدخول. وأضاف لم يمنع أي مسافر أردني من الخروج إن كانت ظروفه تسمح له بالمغادرة. وتابع خلال المؤتمر الصحفي نحن في مرحلة تجريبية بمعدل 3 إلى 4 رحلات يوميا والمحدد الرئيسي الغرف المتاحة في الحجر. وذكر مستو أن هناك دول طلبت منا استئناف الرحلات المنتظمة مع الأردن ومن جانبنا ندرس هذه الطلبات فيما يتعلق بإمكانية استقبال هذه الرحلات بحسب القدرة الاستيعابية. وبين ان استئناف ضرورة وليست خيار لتحريك عجلة الاقتصاد.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، الخميس، إن مطار الملكة علياء جاهز لاستقبال الرحلات المنتظمة.

وأضاف كلود، خلال مؤتمر صحفي، في مطار الملكية علياء، للإعلان عن تفاصيل آلية تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة من وإلى المملكة، أن المطار لم يتم إغلاقه خلال الفترة الماضية، وجرى استقبال الأردنيين العائدين من خلال المراحل التي طرحتها الحكومة.

وأوضح أن المطار يدرك أن المسافرين لا يزالون حذرين باتخاذ قرار السفر من عدمه، لذلك يحاول المطار توفير كافة سبل الأمان للمسافرين، والبيئة الأمنة لهم.

وأشار كلود، إلى أن المطار سيجري عمليات تعقيم مستمرة عقب كل رحلة لضمان البيئة الآمنة للمسافرين.

وبيّن أنه سيكون هنالك حواجز زجاجية في المطار، بالإضافة إلى أجهزة التعقيم المنتشرة في أرجاء المطار، مما يساعد بالالتزام في المعايير لمكافحة الوباء.

واعتبر ان الإجراءات المتبعة الهدف منها إعادة تعزيز ثقة المسافرين بإجراءات السفر.

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