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مستو: المطارات لم تتوقف عن العمل
وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس مفوضية هيئة الطيران هيثم مستو على أن المطارات لم تتوقف عن العمل منذ اليوم الأول إلا أنه حصل تغيير عبلا شروط الدخول. وأضاف لم يمنع أي مسافر أردني من الخروج إن كانت ظروفه تسمح له بالمغادرة. وتابع خلال المؤتمر الصحفي نحن في مرحلة تجريبية بمعدل 3 إلى 4 رحلات يوميا والمحدد الرئيسي الغرف المتاحة في الحجر. وذكر مستو أن هناك دول طلبت منا استئناف الرحلات المنتظمة مع الأردن ومن جانبنا ندرس هذه الطلبات فيما يتعلق بإمكانية استقبال هذه الرحلات بحسب القدرة الاستيعابية. وبين ان استئناف ضرورة وليست خيار لتحريك عجلة الاقتصاد.
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