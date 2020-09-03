1398 أردني وأردنية ينوون الترشح للانتخابات النيابية.

341 سيدة ينوين الترشح للانتخابات النيابية.

103 برلماني وبرلمانية ينوون الترشح للانتخابات النيابية.

18 برلمانية من أصل 20 برلمانية ينوين الترشح للانتخابات النيابية.

44 حزباً مشاركون في الانتخابات و4 أحزاب لم تحسم أمرها بعد بالمشاركة.

وطنا اليوم - نفذ مركز الحياة - راصد تحديثاً لدراسته السابقة بشأن توجهات البرلمانيين والبرلمانيات أعضاء مجلس النواب الثامن عشر للانتخابات البرلمانية القادمة 2020، حيث تم التواصل مع أعضاء المجلس هاتفياً للتعرف على توجهاتهم.

وأظهرت النتائج أن عدد البرلمانيين والبرلمانيات الذين ينوون الترشح لانتخابات المجلس التاسع عشر قد وصل إلى 103 برلماني وبرلمانية، فيما قال 23 أنهم لا ينوون الترشح للانتخابات القادمة، بينما أظهرت النتائج أن 4 برلمانيين وبرلمانيات لم يحسموا أمرهم بعد، وربط غالبية نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ترشحهم بالقرار الصادر عن الحزب.

وبحسب التقرير، فإن دوائر العاصمة عمان (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) ونواب دوائر البادية الثلاث واربد الثالثة ومادبا ينوون الترشح بنسبة 100 %، وكانت دوائر معان والطفيلة الأقل رغبة في الترشيح وبنسبة 40 % لكل دائرة، كما بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي ينوين الترشح الانتخابات المجلس التاسع عشر 90% من مجموع البرلمانيات في المجلس الثامن عشر.

كما أظهرت نتائج دراسة توجهات الأحزاب للانتخابات البرلمانية القادمة 2020 التي أجريت سابقاً وتم تحديثها أن 44 حزباً سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما لم تحسم أربعة أحزاب قرارها بعد بالمشاركة وهي حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الشراكة والإنقاذ وحزب التحالف المدني والحزب الوطني الدستوري.

وعلى صعيدٍ متصل وارتكازاً على الدراسة التي أجراها راصد والمتعلقة بالذين ينوون الترشح للانتخابات القادمة، حيث تم تحديث البيانات والمعلومات التي تم تتبعها خلال الفترة الأخيرة، ليصل تعداد الأردنيات والأردنيين الذين ينوون الترشح إلى 1398 منهم 341 أنثى وذلك لغاية تاريخ اليوم الخميس 3/9/2020.

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية كانت دائرة الكرك الأكثر في تعداد الذين ينوون الترشح للانتخابات النيابية حيث وصل عددهم إلى 171 أردني وأردنية وبنسبة 12% ممن ينوي الترشح على مستوى المملكة، تلتها دائرة البلقاء بتعداد 125 أردني وأردنية وبنسبة 9% ممن ينوي الترشح على مستوى المملكة.

وقال الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، أن تزايد اعداد المترشحات والمترشحين للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب التاسع عشر، يؤشر إلى اهتمام كبير من قبل الاردنيات والاردنيين ومؤسساتهم السياسية بالعملية الانتخابية، حيث وصلت الزيادة بمن ينوي الترشح إلى 146 أردني وأردنية وبنسبة زيادة وصلت إلى 11% عن انتخابات عام 2016، وأشار بني عامر إلى ان زيادة أعداد المترشحين تزيد من نسبة المشاركة المتوقعة، لاسيما أنه مازال لدينا 33 يوماً تفصلنا عن موعد بدء الترشيح بشكل رسمي، ما يعنى ان الفرصة مازالت متاحة لزيادة اعداد المترشحين والمترشحات.