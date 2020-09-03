تصنيف جديد للدول الخضراء والصفراء والحمراء (اسماء)

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة قائمة الدول التي سيتم تسيير رحلات منتظمة منها وإليها، حسب التصنيف اللوني المستند إلى وضعها الوبائي.

وقال وزير النقل خلال مؤتمر صحفي عقد في مطار الملكة علياء الأربعاء إن القائمة شملت 43 دولة منها؛ 15 دولة صنفت كدولة "خضراء"، و7 دولة "صفراء"، و21 دولة "حمراء"، وتعتبر هذه القائمة صالحة لغاية 14 أيلول الجاري.

وأشار إلى أن الاجراءات لدى الصعود على الطائرة: إبراز QR code، وفحص الPCR وما يثبت أنه أمضى 14 يوما في الدولة القادم منها.

وأوضح أن المسافر سيقدم فحص الـPCR مسبقا عبر منصة http://visitjordan.gov.jo للقادمين من جميع الدول.

وأكد أنه لن يتم استقبال أكثر من 3-4 طائرات في الأسبوع الأول لتقييم التجربة وهي قابلة للتعديل، وقد نرفع عدد الطائرات في الأسبوع الثاني إلى 8 طائرات بحد أقصى وبعد تقييم التجربة سنبدأ بزيادة عدد الطائرات تدريجيا.

ولفت إلى أن غرامة بقيمة 10 آلاف دينار بحالة الإدلاء بمعلومات مغلوطة أو غير دقيقة.

دول المناطق الخضراء هي: كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.

وتاليا قائمة دول المناطق الصفراء:

الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.

** قائمة دول المناطق الحمراء:

البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق،، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، الممكلة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

وكانت الحكومة أعلنت أنه سيتم فتح المطار وتسيير رحلات منتظمة اعتبارا من الثامن من أيلول المقبل.