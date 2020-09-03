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تصنيف جديد للدول الخضراء والصفراء والحمراء (اسماء)
وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة قائمة الدول التي سيتم تسيير رحلات منتظمة منها وإليها، حسب التصنيف اللوني المستند إلى وضعها الوبائي.
دول المناطق الخضراء هي: كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.
وتاليا قائمة دول المناطق الصفراء:
الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.
** قائمة دول المناطق الحمراء:
البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق،، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، الممكلة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السودان، سوريا، اليمن.
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