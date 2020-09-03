الامم المتحدة تختار السفير الاردني في جنيف وليد خالد عبيدات

وطنا اليوم - قرر معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث واهداف التنمية المستدامة تشكيل قسم تابع له هو قسم المجلس الاستشاري للإدماج الاجتماعي والشعبي ويضم المجلس سبعة اشخاص من ذوي الاختصاص منهم السفراء والعلماء ومن بينهم السفير الاردني في جنيف وليد خالد عبيدات .

و يقدم المجلس الاستشاري تحليلا تقنيا ونقديا للأنشطة لضمان احترام معايير الجودة المعتمدة وفقا لتفويض معهد الامم المتحدة .و

يعتمد معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث ( اليونيتار ) على الخبرة والمعرفة الواسعة لأعضاء المجلس الاستشاري من اجل ضمان ان تظل الشعبة في طليعة تقديم التدريب والمساعدة التقنية وفرص تبادل المعرفة بهدف تعزيز قدرات السلطات الحكومية وواضعي السياسات من اجل تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات نحو الاندماج الاجتماعي .

ويذكران السفير وليد خالد عبيدات قد شغل مراكز قيادية من اهمها سفيرا ومديرا للشؤون القانونية و مدير المكتب الخاص في وزارة الخارجية ومثل الاردن في بعثات دبلوماسية في كل من القاهرة وباريس والامم المتحدة في نيويورك .