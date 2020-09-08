إعادة فتح المطار الثلاثاء والإعلان عن الدول الخضراء والصفراء والحمراء

وطنا اليوم-عمان:عقد وزير النقل خالد سيف، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، ومديرة الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح مؤتمرا صحفيا خميس في مطار الملكة علياء الدولي.

وتناول المؤتمر تفاصيل آلية تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وفق البروتوكول الصحي الهادف لضبط العدوى والحد من انتقال فيروس كورونا محليا، بالإضافة إلى تصنيف الدول والوجهات إلى خضراء، وصفراء، وحمراء بحسب الحالة الوبائية فيها، ويأتي هذا الترتيب التزاما بالاشتراطات الصحية وإجراءات ضبط العدوى والحد من الاكتظاظ.

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وبين الوزير قوائم الدول حسب التصنيف اللوني ، حيث جاءت على النحو التالي:

دول المناطق الخضراء:

كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.

قائمة دول المناطق الصفراء:

الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.

قائمة دول المناطق الحمراء:

البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق،، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، الممكلة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

وبين وزير النقل الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الخضراء:

- إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة خضراء.

- إجراء فحص PCR في المطار والانتظار في المنطقة المخصصة لانتظار القادمين حتى ظهور النتيجة.

- إذا كانت النتيجة سلبية ولم يكن مخالطا لأي حالة إيجابية داخل الطائرة، لا يتم اتخاذ أي إجراء على المسافر، ويختم جواز سفره ويدخل أراضي المملكة.

- إذا كانت النيجة إيجابية؛ يعامل حسب البروتوكول المتبع مع الحالات المصابة وينقل إلى أحد المستشفيات المعتمدة للعلاج، على أن يكون علاج غير الأردني على نفقته الخاصة.

- يطلب من القادم تغطية كلفة علاجه من قسيمة تأمين خاص.

- تخيير المخالطين للحالة الإيجابية على نفس الطائرة، إما بالعودة على نفس الطائرة إن أمكن أو الحجر في مكان الإقامة لمدة 7 أيام.

- إجراء فحص PCR في اليوم السادس وتنتهي فترة الحجر بعد مرور 7 أيام إذا كانت النتيجة سلبية.

الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الصفراء:

- إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة صفراء.

- حجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين مرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر.

- يغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحصه سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع.

الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الحمراء:

- إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة حمراء.

- حجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين لمرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر.

- يغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحص PCR سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع، بالإضافة لإلزامه بارتداء اسوارة إلكترونية.

- في حال لم يُحضر المسافر فحص PCR يطبق عليه حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما.