الرئيسية | محليات موجة المئة عام تتعمق.. وهذه درجات الحرارة

وطنا اليوم-عمان:تعيش المملكة أجواء “جافة وحارة جدا”، تشهد درجات حرارة أربعينية في مختلف المناطق، وتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9 – 1- درجات.

وبحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل، رائد رافد آل خطاب، فإن الموجة الحارة الحالية “غير مسبوقة منذ العام 1920، من حيث طول مدتها الزمنية، والتي بدأت يوم السبت الماضي”.

وقال آل خطاب إن من “المتوقع أن تتراجع حدة الموجة يوم الأربعاء المقبل (…) أي أن مدتها الزمنية تكون وصلت إلى 11 يوما”.

إلى ذلك، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم وغدا، نتيجة تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة مجدداً؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات مئوية، حيث تسود أجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ووفق إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا حارة نسبياً بوجه عام، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

ويوم غد الجمعة ، تبقى الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

أما يوم بعد غد السبت، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام ، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بينما تستمر الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.











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