الرئيسية | محليات سخرية واسعة في الاردن من حظر الجمعة وتساؤلات عن الجدوى

وطنا اليوم-عمان:كما حدث في الأسبوع الماضي، اعتبر أردنيون أن قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة في عمان والزرقاء، “لا داع له، ولا يسمن ولا يغني من جوع”.

ظهر ذلك فور الإعلان الحكومي يوم أمس عن حظر شامل آخر ليوم غد الجمعة، والذي تلاه تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترضت على هذا القرار، منهم من اعترض من خلال وجهات نظر شخصية ومنهم من اعترض بطرق تهكمية.

وقارنت مشورات بين قرارات حكومية عديدة، اعتبرت أنها “متناقضة” وتحمل “مفارقات غريبة” تحتاج تفسيرا تفصيليا، إذ كيف تفتح المدارس، ويعلن عن فتح المطار، بينما يتم إقرار حظر شامل يوم الجمعة في عمان والزرقاء؟. بل وكيف يتم التحضير لانتخابات برلمانية، ويسمح بالانتخابات العشائرية، بينما تمنع الاعراس، وبيوت العزاء؟

وامتدت الانتقادات لتشمل ساعات الحظر الجزئي الممتدة بين الساعة 11 مساء و6 صباح كل يوم، فتساءل معلقون إن كان فيروس كورونا، “يتجول في هذه الساعات ويختفي باقي الوقت، وهل هو حاله أيضا يوم الجمعة في عمان والزرقاء، بينما يكون في إجازة ببقية المحافظات؟”.

وساهمت موجة الحر غير المسبوقة في رفع سقف الانتقادات لقرار “حظر الجمعة”، باعتبار أن ذلك سيضغط على الناس أكثر، والموجة الحارة ساهمت أيضا في انتقاد ساعات الحظر الجزئي باعتبار أن إغلاق المنشآت الاقتصادية عند العاشرة مساء، يساهم في تدافع الناس على الاسواق، في ساعات معدودة، لأنهم يتجنبون الخروج في ذروة الحر، أو أن مشغولون بعملهم حتى ساعات المساء.

إلى ذلك، اتجهت أغلب التغريدات التهكمية على قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة، نحو ما حدث يوم الجمعة الماضي الذي كان من المفترض لغايات “ضبط” التجول في العاصمة عمان ومحافة الزرقاء بسبب أعداد الإصابات الكبيرة، ليتحول ذلك الحظر العماني والزرقاوي إلى رحلات نحو شمال وجنوب المملكة من سكان عمان والزرقاء، ولعل صور شاطىء غندور في العقبة خير دليل على موسم الرحل من أهالي عمان والزرقاء أيام الحظر الشامل.

ومن بين التغريدات التي حملت طابع تهكمي ما نشرته المغردة نداء المجالي على حسابها في موقع “تويتر”: “حصيلة الأسبوع: الوضع في الأردن الاثنين تسجيل أعلى أعداد إصابات، الثلاثاء المدارس فردي، الأربعاء المدارس زوجي، الخميس الناس هاربة من عمان والزرقا، الجمعة حظر شامل، السبت وكأن شيئاً لم يكن!”.

فيما وصف المغرد مد الله النوارسة بعد خروج قرار حكومي بحظر شامل لعمان والزرقاء يوم الجمعة ب: “طريقة إدارة الحكومة تشبه الطريقة التي يلعب بها أطفال الحارة كرة القدم في الحارة”.

واعتبرت الصحافية مشيرة الزيود عبر تغريدة لها أن “الحكومة تعيد نفس خطأ الجمعة الماضية .. فكرة الحظر الشامل تعني هروب الناس نحو المحافظات مجددا وهذا قد يؤدي الى نشر الوباء في حال غادر ناس اصابتهم محتملة .. فكرة عزل المناطق الاكثر اصابة هي الانجع بدلا من حظر محافظات ونقل الوباء الى اماكن جديدة”.

وبحسب تغريدة للمواطن أحمد سيلاوي: “المفروض ان لا يخطئوا مره اخرى وان يعاد سيناريو الفوضى كما في نهاية الأسبوع الماضي هناك من لا يظهر عليه أعراض المرض لكنه ناقل له”.

وغرد صاحب حساب جمال على “تويتر” ب: “الحكومه حجتهم انه الجمعه ما في ازدحام وبساعدهم للوصول الي اهدافهم بسرعه عمان ماكان فيها اختناقات ولا ازمات الا بعد الباص السريع الي ما رح يخلص عالجوا مشكله السير اول وما في داعي للحظر الجمعه والسبت السير خفيف طبيعي”.

واعتبرت المغردة ديما محمد: “ما دام البؤر الساخنة معزولة فما في اي تبرير للحجر وقطع ارزاق الناس ، موضوع افتح وسكر هاد خلص المفروض تجاوزنا”.

واتخذ مغردون أساليب ساخرة أخرى بعد قرار الحظر الشامل لعمان والزرقاء يوم غد، حيث انتشرت تغريدات تدعو لرحلات جماعية لمحافظات الشمال والجنوب يوم غد الجمعة، ودعت تغريدات إلى رحلات في مزراع في عمان يضربون خلالها عصفورين بحجر الحظر والاستمتاع في رحلات المزرعة، وبدأت تخرج صور لتجهيزات رحلات الشوي ورحلات التسلق من قبل أهالي عمان يوم غد إلى محافظات أخرى في بلدهم، مثل من أطلق عليها: “حظر الجملة هو يوم جولة: اعرف بلدك، من قبل أهالي عمان والزرقاء”.

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