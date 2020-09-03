الرئيسية | محليات عزل خمسة مبان وسحب 87 عينة لمخالطين في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان الأجهزة الأمنية قامت بعزل خمسة مبان في الزرقاء، فيما قامت فرق التقصي الوبائي بسحب 87 عينة من مخالطين ومجاورين لمصابين بفيروس كورونا.

وبين عساف أنه تم عزل ثلاثة مبان تحتوي على ثلاثة شقق في منطقة جبل الأميرة رحمة، حيث تم سحب 20 عينة من مخالطين ومجاورين، كما تم عزل مبنى مكون من أربعة طوابق وأربع شقق في منطقة حي رمزي، إذ تم سحب 22 عينة من مخالطين ومجاورين.

وأضاف، انه تم عزل مبنى مكون من خمسة طوابق يحتوي على 20 شقة في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز "مدينة الشرق"، فيما تم سحب 45 عينة من المخالطين والمجاورين، مشيراً إلى انه تم التنسيق مع بلدية الزرقاء ومؤسسة موارد "مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها" لتعقيم المبنى والأبنية المجاورة وتأمين العائلات خلال فترة العزل بالمواد الغذائية اللازمة .

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