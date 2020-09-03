الرئيسية | محليات تسجيل 7 إصابات جديدة في منطقة الكرامة و 3 بمخيم البقعة

وطنا اليوم-عمان:أعلن محافظ البلقاء نايف الهدايات، الخميس، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف، ان الإصابات هي في منازل معزولة 7 منها في منطقة الكرامة و3 في مخيم البقعة".

وظهرت اليوم الخميس، نتائج لعينات مخالطي طالبة في مخيم البقعة، حيث كشفت النتائج عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي إن فرق التقصي الوبائي تتابع مع الأجهزة المعنية المخالطين من العائلات.

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم، يوم الأربعاء، إنه تقرر تعليق دوام 150 طالبا وطالبة في مرحلة الثانوية العامة، بعد مخالطتهم طالبة أعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء في لواء عين الباشا، التابع لمحافظة البلقاء.

وأضاف المصدر أن "الطالبة التي اكتشفت إصابتها واظبت على أخذ دروس تقوية في مركز ثقافي في مخيم البقعة، الذي تقطن فيه".

وبيّن المصدر أن الوزارة "تواصلت مع جميع الطلبة الذين واظبوا على أخذ دروس في المركز الثقافي وطلبت منهم عدم الالتحاق بالدوام المدرسي، ودعتهم للمجيء إلى المركز لتمكين فرق التقصي الوبائي من أخذ عينات كورونا منهم ومتابعة من خالطهم".

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