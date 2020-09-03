الرئيسية | محليات اجراءات خاصة في مستشفى الزرقاء بعد تسجيل 6 اصابات بكورونا

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير مستشفى الزرقاء الحكومي مبروك السريحين أنه تم اتباع اجراءات خاصة مع كل كوادر المستشفى، بعد أن سُجل أمس الاربعاء اصابة 5 قابلات وطبيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال السريحين إنه سيتم اخذ عينات من كل كوادر المستشفى على ثلاثة مراحل، المرحلة الأول للمخالطين الملاصقين، حيث تم سحب ما يقارب 70 عينة من هؤلاء، والمرحلة الثانية للمخالطين غير الملاصقين، والمرحلة الأخيرة التي تتعلق بالرصد النشط، من خلال اجراء الفحص لكل من يتبين عليه اعراض مرضية.

وأكد على أنه من المتوقع اتمام المراحل الثلاثة خلال الايام القدمة، موضحاً أن المستشفى يعمل الآن بشكل طبيعي’، باستثناء قسم الولادة الذي توقف عن العمل، وتقرر تحويل الحالات الى مستشفيات مجاورة.

وأضاف السريحين أنه لا يوجد أي توجه لإغلاق المستشفى في الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الاصابات محدودة ومعروفة ولا يوجد ما يتطلب اغلاق المستشفى.

وأصيب أمس الاربعاء 5 قابلات قانونيات وطبيب من قسم النسائية والتوليد في مستشفى الزقاء الحكومي بفيروس كورونا في المستجد.

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