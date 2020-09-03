الرئيسية | محليات صرافون: الحظر الشامل يوقف حوالات المغتربين والوافدين

وطنا اليوم-عمان:اكد عاملون في قطاع الصرافة المحلي ان الحظر الشامل انعكس سلبا على القطاع، حيث يتسبب إغلاق يوم الجمعة بتوقف حوالات المغتربين والوافدين على حد سواء.

وطالبوا الحكومة بالغاء الحظر الشامل لايام الجمعة نظرا لتبعاته السلبية على قطاع الصرافة والقطاعات الاخرى.

واكد نقيب الصرافين الاسبق علاء ديرانية ان فرض حظر شامل لايام الجمعة انعكس سلبا على القطاع خاصة شركات الصرافة التي تعتمد على حوالات المغتربين.

وبين ان نسبة كبيرة من شركات الصرافة تضررت بسبب الحظر الشامل وخاصة ايام الجمعة مبينا ان على الحكومة خلق توزان بين الاجراءات الصحية والاجراءات الاقتصادية.

واكد صاحب شركة الحرمين للصرافة بشير طهبوب ان شركات الصرافة تعتمد على تحويلات المغتربين والوافدين خصوصا يوم الجمعة.

وبين طهبوب ان فرض حظر تجول شامل ايام الجمعة يؤثر سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية نظرا لان كثيرا من المواطنين يعتمدون بعمليات التسوق خلال ايام العطل الرسمية وهي يوم الجمعة.

وقال نائب مدير عام شركة العلمي للصرافة لؤي العلمي ان كثيرا من الاسر تعتمد بشكل كبير على تسوقها ايام الجمعة موضحا ان اعلان فرض حظر شامل ليوم الجمعة يخلق حالة من الارباك باليوم الذي يسبقه.

وبين ان فرض حظر شامل لايام الجمعة ينعكس سلبا على شركات الصرافة وعلى حوالات العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في المملكة نظرا لتوقف كامل الحولات بسبب الحظر الشامل .

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