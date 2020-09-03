الرئيسية | محليات تعليم أكثر من 1300 مهندس ومهندسة في الأردن اللغة الألمانية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن بعض النقابات المهنية باشرت بتعليم منتسبيها اللغة الألمانية، تمهيدا لتسويق هذه الكفاءات وتشغليها بعدة قطاعات في القطاع الخاص في جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد انتهاء فترة تعلّم اللغة التي ستستغرق ٩ أشهر تقريبا.

وأشار الوزير إلى أن أولى هذه النقابات التي شرعت فعليا ببرنامج تعليم منتسبيها اللغة الألمانية هي نقابة المهندسين، مضيفا أن عدد الذين التحقوا بالبرنامج حتى اللحظة أكثر من 1300 مهندس ومهندسة.

وأكد البطاينة أن العدد المستهدف لتعليم اللغة الألمانية لمنتسبين 4 نقابات مهنية 5 آلاف مستفيد/ة وأن الاتصالات مع الوكالة الالمانية للتشغيل جارية لتشغيلهم.

وبين البطاينة أن هذه الاتفاقيات وقعت بعد زيارة ألمانيا منذ أشهر لتسويق الكفاءات الأردنية بعد أن قامت الجمهورية الألمانية بتعديل قانون الهجرة لديها للسماح باستقطاب عمالة غير ألمانية للعمل في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذه البرامج التدريبية لتعليم اللغة الألمانية لمنتسبين الأربع نقابات جاءت بناء على توقيع 4 مذكرات تفاهم وقعت في شهر أيار الماضي بين وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الـ 4 نقابات برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وقال البطاينة: "إن مذكرات التفاهم وقعت لفتح فرص عمل للشباب الأردني في هذه القطاعات للعمل في ألمانيا، وفتح الباب امامهم لاكتساب خبرات عملية في واحدة من أكبر الاقتصادات تطورا على مستوى العالم"، مضيفا أن وفدا من الوكالة الالمانية للتشغيل سيزور المملكة خلال شهر تشرين أول/اكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر القادم، كما أن الاتفاق سيشمل تشغيل سائقين ومهنيين وحرفيين في المانيا.

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