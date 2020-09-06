الرئيسية | محليات الخرابشة : القطاع الصحي في الأردن ينتظره أيام عصيبة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الأسبق سعد خرابشة إن ارتفاع الإصابات مؤخرا لم يكن مستبعدا، وأن فتح المطارات سيزيد من اعداد الإصابات المحلية خلال الفترة القادمة.

وشدد على أن اغلاق الأردن للحدود بشكل كامل خلال الفترة الماضية قلل كثيرا من دخول الفيروس للمحافظات الأردنية، مشيراً أن وضعنا الوبائي جيد مقارنة بالدول المجاورة.

وطالب بضرورة تشديد الإجراءات في المطارات وتجنب الثغرات التي حصلت على المعابر البرية، لضمان عدم تسلسل الفيروس الى داخل، كما طالب بعدم اللجوء الى سياسة الحجر المنزلي الذاتي دون رقابة على المحجور.

وحول تصنيف الأردن للدول، قال الخرابشة إنه لا يوجد دولة في العالم مصنفة بأنها خضراء من الناحية الوبائية، متسائلاً عن المعايير التي تضعها الحكومة الأردنية لتصنيف الدول وبائيا "خضراء، صفراء، حمراء".

وأكد أن فتح المطار لا بد منه، وأن الاغلاقات في بداية كورونا كانت ضرورية، لكنها الان لم تعد مطلوبة.

وشدد على أن القطاع الصحي في الأردن ينتظره أيام عصيبة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب تزامن الأمراض الموسمية مع كورونا، الأمر الذي سيربك عمل الأطقم الطبية.

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