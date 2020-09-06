الرئيسية | محليات الرمحي : لجنة الأوبئة لم تناقش حظر الجمعة

وطنا اليوم-عمان:أكد عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور جمال الرمحي أن استقرار الارقام في عدد اصابات كورونا المحلية وعدم تضاعفها وتمكن فرق التقصي الوبائي من الوصول الى مصادر الاصابات كافة، أمر يشير الى أن الوضع تحت السيطرة.

وقال الرمحي خلال استضافته عبر المملكة إن اللجنة لم تناقش فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة، ولكن كان هناك توصيات سابقة بذلك تفيد أنه في حال زيادة الاصابات اغلاق يوم الجمعة.

ودعا الرمحي المواطنين الى عدم مغادرة محافظتي عمان والزرقاء لعدم نقل الفيروس الى المحافظات الاخرى وخاصة الجنوب الذي يخلو من الفيروس.

واشار الى أن نجاح الاغلاق مقرون بوعي المواطن المطالب بالالنزام في بيته وعدم الذهاب الى اماكن التجمعات والمولات، والا فلن تنجح ساعة الاغلاق بالهدف المطلوب وهو قطع سلالة العدوى الامر الذي يخفض عدد الاصابات.

وعن تسجيل اصابات كورونا بين الكوادر الطبية في المستشفيات قال الرمحي إن ذلك كان متوقعا، حتى رغم اخذ كافة الاحتياطات سواء من ارتداء الملابس الواقية او اجراءات التعقيم.

وبين الرمحي أن الفحوصات العشوائية لم تظهر اصابات كورونا بين المواطنين سوى حالتين منذ بداية الوباء، وتمكنت فرق التقصي الوبائي من معرفة مصادر اصابتها، الأمر الذي يدلل على أنه لا يوجد وباء مخفي في الأردن.

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