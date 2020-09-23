الرئيسية | محليات ابوزيد للجزيرة : واشنطن تسعى من خلال رفع قيود تزويد قبرص بالسلاح إلى تحسين وضع اليوناني التفاوضي مع تركيا

وطنا اليوم - في لقائه مع الجزيرة قال الكاتب والمحلل نضال ابوزيد ان العمل الأكثر خطورة في ملف شرق المتوسط هو الانزلاق نحو صراع تركي يوناني مسلح، وهو خيار غير مرجح على الاقل في الوقت الحالي، فيما العمل الأكثر احتمالا وقوع حادث لايرقى لمستوى الاشتباك المباشر وانما يقتصر على إطلاق نار بين القطع البحرية قد يدفع أطراف التهدئه إلى إجبار تركيا واليونان للجلوس إلى طاولة المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وتقسيم ثروات المتوسط في ازمة تعتبر مركبة تحاول من خلالها بعض الأطراف ضمان مصالحها او على الاقل وجودها في شرق المتوسط، وختم ابوزيد بأن انقرا تدرك انه لايمكن الوثوق بموقف واشنطن المتقلب في ملف شرق المتوسط لذلك ستحاول تركيا تحييد واشنطن عن تقديم المزيد من الدعم لليونان، وتقييد دور الدولة الداعمة لليونان والتي بدأت تستثمر في الازمة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر