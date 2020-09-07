العكايلة يحذر من ميل شعبي لمقاطعة الانتخابات

وطنا اليوم - رصد : بقيت أيام قليلة جدًّا على تحديد الحركة الإسلامية الأردنية موقفها من مسألة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أو مقاطعتها وسط بروز جناحين أو تيارين داخل مؤسسات الحركة ينادي الأول بالمشاركة ويتحدّث الثاني عن المقاطعة.

وبرزت شكوك مبكرة في أن تنظم الانتخابات فعلا بالوقت المحدد لها في العاشر من شهر نوفمبر المقبل بسبب التطوّرات الحادّة في مسيرة الوضع الفيروسي والوبائي في البلاد.

ويفترض أن تجري مشاورات على مستوى المكاتب التنفيذية ومجالس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين وأيضا في حزب جبهة العمل الإسلامي بسقف زمني لا يزيد عن نهاية الأسبوع الحالي لاتّخاذ القرار النهائي.

ويبدو أن قيادات بارزة في الحركة الإسلامية من بينها الشيخ زكي بني أرشيد وآخرون خصوصا في التيار الوسطي الذي حصل على مواقع متقدّمة في مجلس الشوى والمكتب التنفيذي للإخوان يميلون إلى المشاركة مع التشبيك مع قوى أخرى في المجتمع وتكرار تجربة التحالف الوطني فيما لا يميل النشطاء في الحراك التعليمي تحديدا حتى اللحظة للمشاركة في الموسم الانتخابي.

في المُقابل دعاة المقاطعة للانتخابات أيضا موجودون

وقد حذّر أبرز هؤلاء وهو رئيس كتلة الإصلاح الحليفة للإسلاميين في البرلمان الدكتور عبد الله العكايلة من ميل شعبوي عارم لمقاطعة الانتخابات إذا ما جرت في ظل الظروف السالبة والسلبية الحالية.

وأحيانا وفي الحوارات مع الحركة الإسلامية يدعم القطب البرلماني وصديق التيار وشريكه الانتخابي الدكتور العكايلة بوصلة المقاطعة للانتخابات.

ويفترض أن يُحسَم الخلاف والتجاذب في إطار مؤسسات التشاور داخل أهم حركة شعبية في الساحة المحلية سياسيا واجتماعيا.

ويُحسم بالعادة بعد تكليف مجلس شورى الإخوان المسلمين للمكتب التنفيذي للجماعة باتّخاذ التوصية التي يراها مناسبة وهو أمر يفترض أنه حُسم في اجتماع خاص بعد عصر الاثنين على أن تجري عملية تنسيق لاحقة مع المكتب التنفيذي ومجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي المحسوب على التيّار الإخواني.

عدّة أطراف في المعادلة السياسية تترقّب نتيجة عمليّة الشورى هذه في صفوف مؤسسات الإسلاميين لأنها تُؤثّر في الكثير من المعطيات وتُعيد بناء المشهد الانتخابي على أسس واعتبارات متباينة مع أنّ الشّكوك بإجراء الانتخابات في ظل الوضع الفيروسي والوبائي الحالي والاقتصادي الصّعب تحظى بمكانةٍ رفيعةٍ اليوم في نقاشات النّخب