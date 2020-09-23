 وطنا نيوز -القرعان ينفي ان سبب تأخر تسليم الكتب المدرسية هو انفجار بيروت
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
القرعان ينفي ان سبب تأخر تسليم الكتب المدرسية هو انفجار بيروت
التاريخ : 02-09-2020 10:58:22 المشاهدات: 816

وطنا اليوم - قال الناطق الاعلام باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن جميع الكتب المدرسية في المدارس التابعة لوزراة التربية والتعليم لمختلف الصفوف الحكومية تطبع داخل مطابع أردنية".

ونفى القرعان ما يتم تداوله عن أن سببب تاخر تسليم الكتب المدرسية للطلبة في بعض الصفوف يعود لوجود أي شحنات كتب مدرسية داخل مرفأ بيروت والتي اتلفت اثناء وقوع الانفجار في الرابع من الشهر الماضي.

وأكد القرعان ان سيتم توزيع جميع الكتب المدرسية على الطلبة قبل الـ 13 من الشهر الجاري ، مشيرا إلى انه خلال هذه الفترة ستكون الدروس داخل الغرف الصفية تعويضية .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انباء عن ان أسباب تأخر توزيع الكتب على الطلبة هو لوجود كتب مدرسية في مرفا بيروت وقد اتلفت جراء الانفجار

وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق