القرعان ينفي ان سبب تأخر تسليم الكتب المدرسية هو انفجار بيروت

وطنا اليوم - قال الناطق الاعلام باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن جميع الكتب المدرسية في المدارس التابعة لوزراة التربية والتعليم لمختلف الصفوف الحكومية تطبع داخل مطابع أردنية".

ونفى القرعان ما يتم تداوله عن أن سببب تاخر تسليم الكتب المدرسية للطلبة في بعض الصفوف يعود لوجود أي شحنات كتب مدرسية داخل مرفأ بيروت والتي اتلفت اثناء وقوع الانفجار في الرابع من الشهر الماضي.

وأكد القرعان ان سيتم توزيع جميع الكتب المدرسية على الطلبة قبل الـ 13 من الشهر الجاري ، مشيرا إلى انه خلال هذه الفترة ستكون الدروس داخل الغرف الصفية تعويضية .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انباء عن ان أسباب تأخر توزيع الكتب على الطلبة هو لوجود كتب مدرسية في مرفا بيروت وقد اتلفت جراء الانفجار

وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.