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الشوبكي يكشف حقيقة انسحاب شركة برتش بتروليوم من ملف الغاز الاردني
وطنا اليوم - قال خبير الطاقة عامر الشوبكي في استضافته على قناة اليرموك ان شركة برتش بتروليوم انسحبت من ملف الغاز في الاردن وخرجت في ظروف غامضه في 9-1-2014 على الرغم من اكتشافهم لكميات كبيرة تكفي حاجة الأردن بالكامل من الغاز في نفس السنه وبالصدفه تم الاتفاق المبدئي على استيراد الغاز من الاحتلال في 3-9-2014
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