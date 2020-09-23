100 مليون دينار خسائر عمّان والزرقاء جراء حظر الجمعة

وطنا اليوم-عمان:قدّر الخبير الاقتصادي موسى الساكت الخسائر الاقتصادية من الحظر الشامل يوم الجمعة في محافظتي عمّان والزرقاء بـ100 مليون دينار.
وقال الساكت إنّ حظر التجوال وإغلاق يوم الجمعة، قد لا ينفع في منع انتشار الوباء، خاصة وأنّ خبراء عدة بينوا أن إغلاق يوم واحد لن يجدي في التقليل من عرضة الإصابات.
وبين أنّ القطاعات الاقتصادية كافة مع ضرورة تطبيق التزام ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لكن من خلال تكثيف فرق الرقابة بوزارة الصناعة والتجارة لا على حساب خسائر بالملايين.
وتابع أنّ الوضع الحالي، بات يحتاج لجنة حكومية استشارية لمنع وقوع الخسائر الاقتصادية التي أماتت عدة قطاعات، وكبدت القطاعات الأخرى خسائر لم يتوقعها أصحاب المنشآت.
وأشار إلى أنّ دولة متقدمة كثير، وصلت إلى أنّ الإغلاق لا يجدي نفعاً وقف انتشار الفيروس، ما دعاها إلى إنعاش اقتصادها وهذا ما حدث بالفعل على خلاف ما يحدث في الأردن، خاصة وأنّ الإغلاق بعد العاشرة مساءً يؤثر سلباً وكثيراً على القطاعات الاقتصادية.
وتفاجئ اقتصاديون من قرار حظر التجوال الشامل في عمان والزرقاء خاصة وأنّ حظر الأسبوع الماضي لم يحد من تسجيل الإصابات.